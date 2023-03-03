Штабные учения позволили отработать несколько сценариев, один из которых будет реализован уже скоро.

Украинские военные провели штабные учения, в рамках которых отрепетировали будущее контрнаступление ВСУ на фронте. Об этом пишет The New York Times.

Источники из числа американских военных рассказали журналистам, что учения проходили в Штабе командования армии США в Европе и Африке, которая расположена в немецком городе Висбаден. На учениях присутствовали "самые высокопоставленные генералы президента Байдена, ответственные за усилия США по оказанию помощи Украине".

В рамках штабных учений украинские офицеры пытались выработать наиболее подходящую стратегию будущего контрнаступления. Отрабатывались разные сценарии.

Видео дня

"Украинские официальные лица в конечном итоге решат, какому курсу следовать, а американские военные чиновники, как отмечается, служат своего рода резонатором", – пишет издание.

Отмечается, что командующий войсками НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи после одной из проведенных симуляций похвалил "феноменальную" способность украинцев адаптироваться к ситуации. Он также пообещал, что американцы сделают всё возможное, чтобы украинское контрнаступление состоялось.

Украинское контрнаступление 2023 года – что известно

Украинские официальные лица не скрывают, что Украина усиленно готовится к большому наступлению весной-летом этого года. Как заявил министр обороны Алексей Резников, для успешных действий украинской армии нужно западное оружие, в том числе самолеты.

По словам экс-советника ОП Алексея Арестовича, украинское контрнаступление начнется, как только это позволит погода. При этом он заверил, что у ВСУ всё хорошо с подготовкой к этому наступлению.

Самым очевидным, если не сказать единственным направлением для большого украинского контрнаступления является западное Приазовье. Как пишет The New York Times, эксперты не верят в возможность успешно наступать на Донбассе, зато удар на юге (Мелитополь или Бердянск) может стать успешным и принесет очень значимые результаты.

Вас также могут заинтересовать новости: