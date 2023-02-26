В Минобороны подчеркнули важность завоевания воздушного пространства над полем боя.

Чтобы начать масштабное контрнаступление, украинской армии нужны истребители – американские F-16, шведские Gripen или итало-германо-британские Tornado. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию La Repubblica.

"Чтобы сломить российское господство в небе над оккупированными территориями и начать контрнаступление, нам нужны F-16, или Gripen, или итальянские Tornado... неважно, какой модели, лишь бы они были современными и имели новейшие радары", – заявил он.

По словам Резникова, недавняя встреча в формате "Рамштайн" показала, что страны-партнеры Украины наконец-то поняли, как важен фактор времени в поставках оружия.

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Контрнаступление Украины – что известно

По словам представителя военной разведки Украины Вадима Скибицкого, Украина начнет свое большое контрнаступление уже весной. Сроки зависят от поставок оружия. По его словам, основной задачей этого наступления станет попытка "вбить клин" в российский фронт между Крымом и Донбассом.

По мнению экс-советника ОП Алексея Арестовича, Украина получит необходимую для наступления технику ко второй половине весны. После укомплектования новых бригад украинская армия перейдет в наступление.

По данным американского издания Politico, власти США торопят Украину поскорее начать собственное наступление. Это выглядит довольно странным, ведь начало наступления ВСУ зависит от сроков поставки западного оружия.

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