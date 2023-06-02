Все бригады сформированы и готовы к участию в боевых действиях.

Украина готовит военных в бригадах "Гвардии наступления", а не полицейские войска с дубинками и газом. Об этом министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сказал в интервью BBC Украина.

Он отметил, что "Гвардия наступления" - это подразделения Национальной гвардии, Пограничной службы и Нацполиции, которые сформированы на добровольных началах из тех людей, которые захотели присоединиться к нашим силам безопасности и обороны в период, когда планируются штурмовые, наступательные действия на врага. При этом уверяет, что здесь речь не идет о пиар-кампании.

По его словам, формируется восемь бригад и плюс девятая добровольческая бригада "Хартия". "Во время наступательных действий будут в подчинении сил обороны. Это для того, чтобы снять все вопросы относительно участия или неучастия бригад в боевых действиях с Россией. На сегодня все наши бригады полностью сформированы и готовы по указанию верховного главнокомандующего и главнокомандующего ВСУ вместе с силами обороны принять участие в боевых действиях", - подчеркнул Клименко. При этом отметил, что эти подразделения будут выполнять не только штурмовые действия, они будут бороться с диверсионными группами, участвовать и в стабилизационных мероприятиях на деоккупированных территориях. По его словам, средний возраст добровольцев - 35 лет.

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На вопрос идет ли речь о примерно 30-40 тысячах бойцов в этих бригадах, Клименко подчеркнул, что они на 100% сформированы по численности, но точную цифру по вопросам безопасности не сказал. При этом сообщил, что было около 40 тысяч заявок от желающих и они еще прорабатываются, поэтому новые бригады будут еще формироваться.

Клименко отметил, что речь идет о новых подразделениях, которые сформированы из костяка - командиров, которые прошли боевые действия, имеют опыт участия в войне - они учат молодое пополнение.

Клименко сказал, что все бригады и ВСУ, и "Гвардии наступления" примерно имеют одинаковое вооружение, возможно, лишь за исключением некоторых видов вооружения, в первую очередь тяжелого. "Танки у нас есть, но не "Леопарды", конечно. Но я думаю, что в ближайшее время мы будем нормально справляться и с такими танками", сказал он. Клименко также добавил, что на вооружении у "Гвардии наступления" есть автомобили, бронетранспортеры, артиллерия, минометное вооружение.

Клименко подчеркнул, что основная цель создания этих подразделений-в составе сил обороны осуществить штурмовые действия для освобождения территории нашего государства и выйти на границу в 1991 году. Он рассказал, что сейчас новосозданные подразделения руководствуются со стороны командующего НГУ, председателя Госпогранслужбы и главы Нацполиции, но после того, как эти подразделения будут выдвинуты в район боевых действий, в соответствии с приказом главнокомандующего ВСУ, то они будут выполнять военные задачи, которые сформирует генштаб и командование военного направления.

На вопрос, что некоторые эксперты вменяют, что МВД вроде бы формирует "собственную армию", которая будет защищать власть и разгонять протесты, Клименко переспросил "то есть вы считаете, что на танках и БТР "Гвардия наступления" зайдет в мирные города?" По его словам, на полигоне военные вновь созданных подразделений стреляют из гранатомета, из крупнокалиберного пулемета, из артиллерии. "И при этом мы говорим, что они должны в городах работать? Да, они должны работать в городах, но в мероприятиях по стабилизации и уничтожать врага там. Как это было в Ямполе, Лимане и еще в десятках городов Харьковской области, которые мы освобождали, и на севере нашего государства с начала широкомасштабной войны", - отметил Клименко.

При этом он подчеркнул, что речь идет о подготовке "военных, а не полицейские войска с дубинками и газом". По его словам, этим "экспертам" надо понимать, что эти ребята будут погибать и получать ранения. "Я желаю тем людям, кто такое пишет, пойти в госпиталь, где лежат полицейские, пограничники и нацгвардейцы. Без глаз, без рук, без ног. Пойти и посмотреть, мы ли их так готовили, чтобы они улицы зачищали и в массовых мероприятиях участвовали", - сказал министр.

Клименко отметил, что речь идет о добровольцах, которые сознательно выбрали в какие подразделения идти воевать. "Мы все сделали, чтобы люди нам поверили. Поверьте, мотивированный боец намного эффективнее. И мы эту мотивацию стараемся поддерживать всеми силами. Не все так просто, не все так легко в комплектовании и вооружении. Чтобы вы понимали, логистика занимает 30% от всех сил, которые мы тратим на формирование этих бригад. И еще 50% - тренировки, как командно-штабные, так и тренировки каждого бойца", - рассказал министр.

"Гвардия наступления"- что известно

Как известно, идея создания проекта "Гвардия наступления" была озвучена предыдущим министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским, который погиб в авиакатастрофе в Броварах.

Набор добровольцев начался 2 февраля 2023 года. 1 апреля министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил о продлении набора в "Гвардию наступления" для формирования резерва. На нужды ее прокуроры отдали конфискованные у преступников автомобили, оружие, боеприпасы.

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