Украинские бойцы начали наступление на юге.

После уничтожения мостов на Херсонском направлении главным заданием для Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет выявить самое слабое звено в обороне противника.

Такое мнение высказал израильский военный эксперт, офицер резерва Армии обороны Израиля Виктор Верцнер в эфире Радио НВ.

"Как я понимаю, почти все мосты на левый берег Днепра повреждены и не могут использоваться для снабжения группировкой противника на правом берегу Днепра. Это очень хорошая новость и очень верные действия. Сейчас нужно выявить самое слабое звено в обороне противника и именно там приложить основные усилия по этому наступлению", – отметил он. Відео дня:

Эксперт добавил, что при этом важно применять вспомогательные усилия, чтобы враг не сумел быстро сориентироваться:

"Это правило любого наступательного боя – нет разницы, будь то в степи или в других топографических условиях".

Напомним, ВСУ точными, "хирургическими" ударами "отрезали" российскую армию от поставок вооружения и личного состава в Херсонскую область из оккупированного Крыма.

Как сообщал УНИАН, ВСУ пошли в контрнаступление на юге: 29 августа украинские бойцы прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

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