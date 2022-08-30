Захватчик признал, что ВСУ уничтожили все переправы в регионе.

Российский военный пожаловался жене на сложную ситуацию с разрушенными мостами в Херсонской области.

Об этом он заявил во время телефонного разговора, перехваченного Главным управлением разведки МО Украины.

"Все мосты розъ*бали, все! Теперь ни въехать, ни выехать нельзя!", - говорит оккупант.

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В ответ жена говорит, что россияне отчитываются якобы о восстановлении моста на "А" (Антоновского - УНИАН). Захватчик отвечает, что это все ложь. ВСУ уничтожили мост. Часть конструкции рухнула в Днепр. Восстановить его невозможно.

В то же время жена рассказала захватчику, что на ротацию подразделения ВС РФ отправлять не будут. Будут ротировать только Росгвардию. В отпуска также никого не будут пускать.

Как ранее сообщал УНИАН, российский захватчик пожаловался своему товарищу, что ситуация на фронте тяжелая. Среди оккупантов много раненых, в том числе и тяжелых. Связи с командованием уже вскоре не будет, поскольку средства связи садятся.

При этом он отметил, что должна подойти какая-то помощь, но "они не могут пробиться". Между тем по меньшей мере трое тяжелых раненых не могут дождаться помощи, а все остальные сидят частично без связи и вообще без еды.

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