Авторы статьи отмечают, что коллеги Спартц действительно обеспокоены тем, что ее комментарии могут навредить военным усилиям.

Представители Республиканской партии США выразили обеспокоенность из-за критики украинского руководства со стороны конгрессвумен Виктории Спартц.

Как пишет Politico, они переживают, что такая позиция может навредить американско-украинским отношениям в худший момент.

Отмечается, что на конференции республиканцев Палаты представителей были широко распространены опасения, что позиция Спартц навредит американо-украинским отношениям в худший возможный момент, и что ею манипулируют силы, которые стремятся ослабить альянс западных стран.

"Ястребы" Республиканской партии, которые занимаются вопросами национальной безопасности, также обеспокоены тем, что крыло "Сделаем Америку великой снова!" их партии, где уже существует сопротивление поддержке Украины, будет указывать на комментарии Спартц как на оправдание своей позиции", - говорится в материале издания.

Авторы статьи отмечают, что коллеги Спартц действительно обеспокоены тем, что ее комментарии могут навредить военным усилиям.

Оппоненты Спартц не разделяют ее критики Зеленского и его команды и считают, что его Офис и украинский народ сделали все возможное в этой ситуации, и нужно поддерживать украинский народ и его избранное руководство.

Заявления Спартц продолжают вызывать значительное противодействие и в Украине, и в США.

В статье также говорится о том, что Спартц не сожалеет из-за своих высказываний в адрес президента Зеленского и его Офиса. А еще она отказывается называть источники своих претензий.

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