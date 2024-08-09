Спасательная операция продолжается, люди находятся под завалами.

Сейчас в результате террористического удара российских захватчиков по Константиновке уже известно о четырех погибших и 24 раненых. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Глава государства отметил, что в результате удара российских террористов по обычному супермаркету и почте в Константиновке люди оказались под завалами.

"Продолжается спасательная операция, и будет сделано все, чтобы спасти людей. По состоянию на это время известно о четырех погибших. Мои соболезнования родным и близким. По меньшей мере 24 человека ранены", - подчеркнул Зеленский.

Он убежден, что Россия будет отвечать за этот террор.

"Мы сделаем все, чтобы мир и в дальнейшем был с Украиной, поддерживал нашу защиту и спасение жизней наших людей", - сообщил глава государства.

Удар по Константиновке - что известно

Как сообщал УНИАН, российские захватчики нанесли террористический удар из ствольной артиллерии по супермаркету в Константиновке Донецкой области, в котором, как правило, есть много посетителей. В частности, произошло прямое попадание в магазин "Экомаркет", из-за чего возник пожар.

"Россияне обстреляли город из ствольной артиллерии, попали в супермаркет. Это очередной целенаправленный удар по месту скопления людей, очередной акт террора от россиян. Один из раненых находится в тяжелом состоянии, ему оказывают необходимую медицинскую помощь", - сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин.

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