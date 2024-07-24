Те, кто не обновил свои персональные данные до 16 июля, получат штраф в размере 17 тысяч гривен.

Уточнение учетных данных через мобильное приложение "Резерв+" является достаточным для выполнения обязанности, предусмотренной законом.

Об этом говорится в ответе заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко на обращение народного депутата от "Слуги народа" Александра Федиенко, который он обнародовал в своем Telegram-канале.

Парламентарий напомнил, что со дня вступления в силу нового закона о мобилизации (от 18 мая) все военнообязанные лица в течение 60 суток должны были обновить свои учетные данные.

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Он добавил, что сейчас все военнообязанные лица обязаны были уточнить личную информацию до 16 июля. А те, кто не обновил свои персональные данные, будут привлекаться к административной ответственности по ст. 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен.

"Учитывая многочисленные обращения от граждан Украины, которых волнует вопрос, обновление личной информации с помощью мобильного приложения "Резерв+" является достаточным шагом, чтобы в дальнейшем работники полиции или ТЦК и СП не применяли штрафы к таким гражданам? И обновление учетных данных с помощью мобильного приложения "Резерв+" является достаточным для выполнения действующих требований законов Украины?", - задал вопрос депутат.

К своему сообщению он добавил предоставленный ему ответ МОУ на его обращение по обновлению учетных данных с помощью мобильного приложения "Резерв+".

В своем ответе Черногоренко напоминает, что согласно Закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" военнообязанные в течение 60 дней со дня вступления в силу указа президента об объявлении мобилизации обязаны уточнить свои учетные данные через Центры предоставления административных услуг или электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста, или в территориальном центре комплектования и социальной поддержки по месту своего пребывания или нахождения.

Военнообязанные должны уточнить свои учетные данные, а именно: адрес проживания, контактный номер телефона и адрес электронной почты (при наличии).

В Минобороны напомнили, что "Резерв+" является электронным кабинетом призывников, военнообязанных и резервистов.

"Уточнение учетных данных через мобильное приложение "Резерв+" является достаточным для выполнения обязанности, предусмотренной законом", - говорится в ответе МОУ, где также подчеркнули, что уточнение учетных данных не освобождает военнообязанных от соблюдения правил воинского учета.

Мобилизация в Украине - последние новости

Начальник Дарницкого районного ТЦК и СП в Киеве Владимир Новосядлый рассказал о работе после 16 июля, когда истек срок обновления военно-учетных данных. По его словам, учет велся, ведется и будет вестись.

"Не нужно, по моему мнению, разделять тех, кто обновил данные, и тех, кто не обновил. Мы будем работать по двум категориям. И будем заниматься своей повседневной работой. Все эти процедуры и алгоритмы прописаны в 560-м постановлении "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период". Все по закону", - сказал Новосядлый.

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