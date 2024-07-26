Военное положение и общая мобилизация в Украине продлены до 9 ноября 2024 года.

23 июля Верховная Рада Украины в очередной раз проголосовала за продление действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней - с 12 августа до 9 ноября 2024 года. Рассказываем, кого будут призывать в ряды ВСУ с 1 августа.

Мобилизация в Украине с 1 августа 2024 - кто подлежит

С 1 августа 2024 года на военную службу в первую очередь будут призывать несколько категорий военнообязаных украинцев.

Кого могут мобилизовать:

Видео дня

военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет, которые пригодны к военной службе по состоянию здоровья, и имеют военный опыт;

военнообязанных мужчин от 25 лет (по новому законодательству мобилизационный возраст снизили с 27 до 25 лет) до 60 лет, пригодных по здоровью к военной службе, но без военного опыта;

мужчин от 25 до 60 лет, которые раньше имели статус "Ограниченно годен" по состоянию здоровья во время военного положения - такие военнообязанные должны повторно пройти ВВК (военно-врачебную комиссию) до 4 февраля 2025 года и на основании ее заключения уже получить статус "Пригоден" или "Непригоден" (статус "Ограниченно годен к военной службе" в новом законодательстве отменен);

мужчин от 18 до 60 лет, снятых или исключенных из военного учета, но признанных пригодными или ограниченно пригодными к службе по состоянию здоровья в условиях военного положения на основании решения ВВК;

военнообязанных мужчин от 18 до 25 лет, которые закончили военную кафедру, являются офицерами запаса и на данный момент не продолжают обучение в магистратуре;

военнообязанных мужчин от 18 до 25 лет, которые отслужили срочную службу в армии (за исключением последней демобилизации срочников - таких могут мобилизовать только через год);

военнообязанных мужчин от 18 до 25 лет, которые были приписаны к призывным участкам по старому законодательству и имели статус "Непригоден" к военной службе в мирное время или "Ограниченно годен" в военное время - таким военнообязанным нужно будет также повторно пройти ВВК до 4 февраля 2025 года и на основании ее заключения уже получить статус "Пригоден" или "Непригоден".

Также призвать на службу в армию могут тех, кто потерял право на отсрочку от мобилизации - ранее мы рассказывали, кому не положена отсрочка от мобилизации после принятия нового закона.

Добровольно пойти служить в ВСУ могут:

призывники от 18 до 25 лет, которые ранее не проходили срочную службу - они могут заключить контракт с ВСУ;

женщины до 60 лет, если они пригодны по состоянию здоровья;

те, кто имеет инвалидность - при условии, что ВЛК сделает вывод, что этот человек может нести военную службу и выполнять определенные задачи;

получившие отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам;

граждане других стран, желающие защищать Украину.

В то же время украинские женщины, которые состоят на воинском учете - например, те кто имеет медицинское или фармацевтическое образование - не могут быть мобилизованы - они по закону могут пойти служить лишь добровольно.

Напомним, что мобилизованного не могут отправить на фронт сразу же - он должен пройти базовую военную службу длительностью до 3 месяцев.

Обновление данных в ТЦК, ЦПАУ и Резерв+ - можно ли военнообязанным обновить в августе

Новый закон о мобилизации в Украине, вступивший в силу 18 мая 2024 года, обязывает обновить свои учетные данные призывников, военнообязанных и резервистов в течение 60 дней. То есть, сделать это нужно было до 16 июля 2024 года любым удобным способом - при визите в ТЦК и СП (территориальный центр комплектации и социальной поддержки), в одном из ЦПАУ (центров предоставления административных услуг) или через мобильное приложение Резерв+. Ранее мы подробно рассказывали, как проходит обновление данных в ТЦК, ЦПАУ и Резерв+.

Тех, кто этого не сделал, с 17 июля начали штрафовать, а полиция имеет право задерживать и доставлять их в ТЦК и СП. Ранее УНИАН рассказывал, каким может быть штраф за неявку в ТЦК и не обновление учетных данных, а также какая процедура наложения взыскания и в каких случаях оштрафовать не могут. Также, как заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, военнообязанные не будут получать автоматические штрафы за несвоевременное обновление данных - существует соответствующая процедура, которая может длиться от трех месяцев до года.

В то же время, у тех, кто не обновил данные до 16 июля, еще есть возможность сделать это без штрафа - до получения админответственности. Для этого нужно посетить ТЦК или же обновить свои данные в электронном кабинете призывника, военнообязанного и резервиста "Резерв+" - с 17 июля ЦПАУ не предоставляют такую услугу.

Вас также могут заинтересовать новости: