Состояние здоровья трех защитников - средней тяжести, остальных - удовлетворительное.

Сегодня на Донбассе в результате обстрелов погиб один украинский военный, еще 10 ранены.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС в Facebook. С начала суток, 11 сентября, зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня.

В частности, враг применил запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм в районе Новогнатовки, а также дважды – вблизи Верхнеторецкого.

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Возле Золотого-4 противник вел огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Вооруженные формирования Российской Федерации применили станковые противотанковые гранатометы неподалеку Старогнатовки.

Вблизи Талаковки оккупанты открывали прицельный огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В Донецкой области российско-оккупационные войска с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили мины калибра 82 мм в районе населенного пункта Нью-Йорк, а также совершили обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Кроме того в Донецкой области зафиксировано два пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов с пересечением линии разграничения.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью. Восемь военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения, еще двое – боевые травмы. После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья трех защитников - средней тяжести, остальных - удовлетворительное.

Сутки на Донбассе

10 сентября в районе ООС зафиксировали 8 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков. Кроме того, на Луганщине и Донетчине зафиксирован пролет двух вражеских беспилотников типа "ОРЛАН-10" с пересечением линии разграничения. На вражеские обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь.

Автор: Екатерина Гирнык