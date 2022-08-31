Взрыв произошел возле штаба организации, которая активно участвует в подготовке к псевдореферендума.

Во временно оккупированном Бердянске возле штаба коллаборантов прогремел взрыв.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram.

"Оккупированный Бердянск. Возле штаба коллаборантской организации "Мы вместе с Россией", которая активно участвует в подготовке к псевдореферендуму, сегодня утром что-то взорвалось. Информации о пострадавших нет. Похоже кто-то неудачно выбросил окурок", - говорится в сообщении.

Відео дня:

Между тем, как сообщает Telegram-канал "Бердянск Сейчас", взрыв произошел в здании на проспекте Восточном, 102, где размещался главный центр по организации псевдореферендума (раньше в этом офисе находилась торгово-промышленная палата). Также горел штаб оккупантов на бульваре Шевченко.

Издание отметило, что это была работа украинских партизан. По предварительным данным, пострадавших среди гражданских нет.

Как сообщал УНИАН, 6 августа в городе Бердянск Запорожской области, который захватили российские оккупанты, произошел взрыв возле городского отдела полиции, который контролируют россияне.

Вас также могут заинтересовать новости: