Балицкого либо ждет украинский суд, который вынесет решение по статье об измене Родины, либо российские спецслужбы.

Гауляйтера Мелитополя Евгения Балицкого после побега в Крым вернули назад под конвоем.

Об этом в эфире FREEDOM рассказал городской глава Иван Федоров.

"После его отъезда его вернули под конвоем на 1 сентября, чтобы он показался, что жив-здоров. После этого он опять пропал. На сегодня его нахождение в Мелитополе не замечено, он давно просился руководить на удаленке", - сказал Федоров. Видео дня

Мэр добавил, что "в любой удобный момент под конвоем его привезут и будут показывать": "Это точно не человек, принимающий какие-либо решения. Это просто лицо, которым торгуют враги".

Федоров отметил, что Балицкого либо ждет украинский суд, который вынесет решение по статье об измене Родины, либо российские спецслужбы. По мнению Федорова, ФСБ позже обязательно ликвидирует гауляйтера как использованного.

В настоящее время участились звонки от коллаборантов, приобщенных к "избиркому" по проведению псевдореферендума. Предатели переживают за собственные жизни и просят передать партизанам, что они больше не будут сотрудничать с оккупантами, добавил Федоров.

Как писал УНИАН, коллаборант Евгений Балицкий 31 августа сам заявил, что якобы будет работать в Крыму. Он сослался на семейные обстоятельства и пообещал, что подготовка к псевдореферендуму в регионе продолжается.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска не оставляют намерений захватить Донбасс. За минувшие сутки ВСУ успешно отбили попытки наступления врага в районах Соледара, Зайцево, шахты Бутовка и Спартака.

Из-за увеличения обстрелов со стороны России Украина усиливает оборону границ Сумской и Черниговской областей для недопущения повторного наступления из РФ.

29 августа украинское военное командование официально заявило о начале контрнаступления на юге. Быстрых результатов достичь не удастся, ведь ее целью прежде всего является уничтожение логистических узлов оккупантов, поиски "болевых точек" РФ. Это, по мнению аналитиков из Института изучения войны, разрушает потенциал российской группировки и препятствует проведению запланированного Кремлем "референдума".

В то же время президент Владимир Зеленский намекнул, что контрнаступление касается не одного, а многих направлений.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже более 50 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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