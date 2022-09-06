По предварительным данным, взорван автомобиль так называемого "коменданта" города.

Мощный взрыв прогремел во вторник, 6 сентября, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области. Инцидент произошел в центре города.

Об этом сообщают местные и сепаратистские Telegram-каналы

Сообщается, что вероятно взрыв был возле административного здания.

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Российские оккупанты подтвердили произошедшее. Конечно же, они заявили, что удар нанесли Вооруженные силы Украины.

"Враг нанес удар по центру Бердянска. Подконтрольная России часть Запорожской области. В Бердянске возле здания администрации прогремел взрыв - очевидцы также сообщили о звуках стрельбы", - говорится в сообщении захватчиков.

При этом отмечается, что над городом видно столб черного дыма. Другие подробности не сообщаеются.

Взрыв в Бердянске подтвердили журналисты российского пропагандистского издания "РИА Новости". Они пишут, что взорвали автомобиль так называемого "коменданта" города.

"Затем произошла перестрелка, как минимум один человек в больнице, пишет агентство со ссылкой на назначенные Россией власти региона. Пророссийская администрация области назвала взрыв в Бердянске терактом", - говорится в сообщении пропагандистов.

Как ранее сообщал УНИАН, это уже далеко не первый взрыв в оккупированном россиянами городе. Так, 6 августа в городе Бердянск Запорожской области, который захватили российские оккупанты, произошел взрыв возле городского отдела полиции, который контролируют россияне.

31 августа стало известно, что возле штаба коллаборантов прогремел новый взрыв. Тогда сообщалось о работе украинских партизан.

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