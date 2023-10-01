Противник активно использовал системы радиоэлектронной борьбы, отметил спикер украинской добровольческой армии "Юг".

В ночь на воскресенье, 1 октября, во время атаки с воздуха российские захватчики активно использовали фальш-цели.

Противник пытается таким образом истощать украинскую систему противовоздушной обороны и выискивать в ней "щелочки", рассказал спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

"Кстати, еще раз насчет воздушной атаки врага сегодня, то очень активно именно на юге у нас использовались системы РЭБ (радиоэлектронной борьбы - ред.). То есть фальшь-цели", - отметил он.

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В ночь на 1 октября россияне совершили комбинированный удар по Украине - применили ракеты и дроны-камикадзе. Сообщалось, что беспилотники летели в сторону Одесской и Николаевской областей. Позже стало известно, что в Одессе прогремели взрывы.

Ракетами противник ударил по Харькову. По сведениям городского головы Игоря Терехова, раздалось по меньшей мере четыре взрыва. Возможно, враги били из зенитно-ракетного комплекса С-300.

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