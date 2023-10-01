Предварительно, враг нанес удары по Харьковщине из Белгорода из ЗРК С-300.

Российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Харьков ракетами. Взрывы прогремели в ночь на воскресенье, 1 октября.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в Телеграм.

"Город под ракетным ударом – в Харькове прогремели по меньшей мере четыре взрыва", – написал он.

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В то же время начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник информирует, что враг нанес удары по Харьковщине из Белгорода предварительно из ЗРК С-300. Информация о возможных разрушениях и пострадавших устанавливается.

Мельник также сообщил, что в области зафиксирован вражеский беспилотник. Работает ПВО.

Атаки РФ по украинским городам

В ночь на воскресенье, 1 октября, российские захватчики в очередной раз атакуют Украину ударными дронами. Тревога объявлена в нескольких областях. В Одессе раздавались взрывы.

Кроме того, в субботу, 30 сентября, россияне ударили по Донецкой области. Враг совершил авиаудар по Константиновке, в результате чего пострадал ребенок. Также россияне атаковали два села в области.

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