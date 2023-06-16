Одна из групп ВСУ работала в тылу противника, перерезая логистику и коммуникации.

Воины 3 отдельной штурмовой бригады продвинулись под Бахмутом, проработав несколько вариантов развития событий. Первыми с позиций бежали "вагнеровцы", хотя главарь боевиков Евгений Пригожин уверял, что беглецами были оккупанты из 72 бригады ВС РФ.

Об этом в интервью LIGA.net распоев комбат 3 ОШБр Петр Горбатенко "Ролло".

"Когда двигался второй штурмовой батальон, с позиций сбежали "вагнера". Убегали в панике. Пригожин дальше рассказывал, что это 72 бригада ВС РФ побежала. Да нет, - побежали именно подразделения "Вагнера". Это позволило перейти к этапу с бронетехникой. Мы не просто по-дурацки шли в лоб - "кто кого перестреляет". Мы провели маневр, обошли, перерезали им логистику, остальные позиции выбили штурмом. На этих позициях противник был зажат, его постепенно уничтожали. Конечно, с предложением сдаться в плен", - рассказал "Ролло".

Комбат отметил, что затем воины повторили эту тактику без штурмов "в лоб". При этом одна группа сутки действовала в тылу противника, перерезая логистику и коммуникацию.

"Россиянам не поступали боеприпасы и помощь, резервы уничтожала дальнобойная артиллерия еще на подходе. Таким образом противник был уничтожен, подавлен и выбит с позиций", - отметил комбат.

По словам "Ролло", в плен попадали обычные солдаты РФ. Живых офицеров не было, только мертвые.

"У нас любят говорить о чмобиках и тому подобном. Но такого нет. Это серьезный противник, который хочет и умеет воевать. Нельзя недооценивать и глумиться. Глумление о чмобиках будто и нас немножко унижает. Если это чмобики, и все так легко – то идите с ними сами воюйте. Это же правда чмобики? (улыбается - УНИАН). Пусть они обмануты своей идеологией или сражаются за деньги, но они пришли и готовы сражаться. И воюют, поверьте, хорошо", - отметил комбат.

Продвижение под Бахмутом

В начале мая украинские воины пошли вперед на этом направлении фронта. За несколько дней появились первые результаты. Вечером 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в течение недели наши войска на правом фланге продвинулись на 3,5 км, а на левом - на 1,5 км.

15 июня лейтенант батальона "Свобода" Роман Конон сообщил об определенных успехах Сил обороны Украины на Бахмутском направлении, однако не уточнил, о чем именно идет речь.

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