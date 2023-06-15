Лейтенант отметил, что сейчас очень важно просто "наблюдать и помогать армии".

Украинские бойцы продвигаются на Бахмутском направлении. Лейтенант батальона "Свобода" Роман Конон заявил об определенных успехах Сил обороны Украины.

"Сейчас принимается огромный спектр действий всеми Силами обороны, чтобы нанести максимальный ущерб российским войскам и как можно дальше продвинуться вперед, отбить наши территории и максимально защитить жизни наших военнослужащих, насколько это возможно в данных условиях, и чтобы достичь как можно большего результата", - сказал боец в эфире канала "Киев24"

При этом он не стал раскрывать какие-либо детали:

"Много говорить о том, что и как, не хотел бы, ведь кац*пы мониторят наше информпространство и могут использовать все в своих негативных целях".

Боец добавил, что сейчас очень важно просто "наблюдать и помогать армии": "Мы знаем свое дело и стараемся делать все четко и качественно".

Бои за Бахмут - актуальные новости

Как заявил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев утром 15 июня, сейчас контрнаступление украинской армии продолжается на двух направлениях - Бердянском и Бахмутском.

Военный эксперт Роман Свитан выразил уверенность, что россиянам придется бежать этим летом не только из Бахмута, но и из временно оккупированного Соледара. Украинские военные должны выйти на предельные высоты перед Бахмуткой, что позволит взять Бахмут Донецкой области в оперативное окружение.