Адмирал пояснил, как стоит вести войну с таким типом личности как у Путина.

Украинский адмирал, командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа пояснил, как украинской нации стоит вести войну против диктатора Владимира Путина.

Он назвал президента России "мелким гангстером", остерегающемся большой драки. По крайней мере, именно такое поведение политик демонстрирует миру, указал Неижпапа Sky News.

"Ведет себя, как мелкий гангстер, который знает, что если ему будут отвечать ударом за удар, то он не начнет драки", - охарактеризовал адмирал Путина.

Также Неижпапа предупредил, что Россия на втором году войны проявляет адаптацию к боевым действиям. Киев должен ответить тем же, чтобы должным образом ударить по силам РФ.

Ключ к победе, по мнению командующего ВМС ВСУ, заключается в технологическом прогрессе. "Тот, кто победит в технологическом смысле, одержит победу", - констатировал военный.

Полковник ВСУ дал прогноз - Путин умрет, как только проиграет войну

В декабре 2023 года полковник ВСУ Петр Черник дал новый прогноз касательно сроков жизни Путина. Он предположил, что лидер России умрет, как только его войска проиграют в Украине.

По его словам, такие тираны как Путин легко не уходят: российский президент может жить и до 100 лет, в 2024 году он только отмечает свое 72-ие, говорил Черник. Однако на его здравие может повлиять проигрыш РФ, так как для Путина - это личное. "Персонально в жизни Путина поражение в Украине - это его смерть", - утверждал полковник.

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