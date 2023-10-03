Цель лидера РФ назвал британской политолог Марк Галеотти.

На фоне опасений западных партнеров Украины, что война с РФ продлиться дольше, чем ожидалось, для российского диктатора Владимира Путина "вечная война", это, вероятно, цель.

Такое мнение высказал британской политолог исполнительный директор консалтинговой компании Mayak Intelligence Марк Галеотти, пишет CNN. По его словам, Путин получит свои преимущества от затягивания боевых действий в Украине.

"Это звучит как мрачная перспектива, но, с точки зрения Путина, она также имеет свои явные преимущества", - указал Галеотти.

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Когда лидер РФ сравнивает свою "специальную операцию" в Украине с "решающей битвой за судьбу России", он действительно воспринимает себя как главнокомандующего в экзистенциальной войне с Западом, считает политолог.

Он напомнил, как диктатор именно такими тезисами запомнился на нынешнем параде ко Дню Победы, который устроили в Москве: Путин не предложил россиянам конкретного видения будущего и не дал никакой надежды на то, что война закончится. "Раздавалось лишь сообщение о том, что нация заблокирована в экзистенциальной борьбе с вражеским Западом, реального конца которой не видно", - указал Галеотти.

Политолог констатировал, что война для России - это катастрофа. Источники в правительстве США предполагают, что Россия могла потерять в войне с Украиной 120 тысяч человек, тогда как количество раненых среди войск РФ приближается к 170-180 тысячам человек.

На заживление экономических шрамов, которые Россия получила от западных санкций, уйдут годы. Но концепция "путинизма", которой придерживается Путин, опирается не на эти аргументы. Для лидера РФ главное - сохранить контроль над своей нацией, поэтому долговременная война с Украиной позволяет ему масштабировать свои репрессии.

"Для него (для Путина - УНИАН) это возможность. Поскольку вечная война становится организационным принципом "позднего путинизма", она оправдывает - даже требует - усиление репрессий, необходимых Путину, чтобы сохранить свой контроль над нацией. Даже малейшее несогласие становится государственной изменой, а значительное перемещение ресурсов в оборонный сектор становится необходимостью", - резюмировал Галеотти.

В Украине не верят, что Путин сможет вести долговременную войну

В сентябре 2023 года глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов объяснил, почему режим Путина не сможет вести долговременную войну против украинской нации.

По его словам, оккупанты физически не вытянут такую нагрузку, ведь армия РФ уже рассыпается. Растяжение войны на большие сроки лишь углубит этот кризис. "Я не разделяю мнение, что это будет длительная война", - заявлял Буданов.

В то же время лидер Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist также говорил, что Путин проигрывает в "долгой" войне. По мнению украинского президента, диктатора подведет слабая экономика.

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