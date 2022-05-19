В результате нападения погибли два человека, повреждены сооружения атомной электростанции.

Командиру воинской части РФ, которая захватывала Запорожскую АЭС, сообщено о подозрении.

Об этом сообщает в Facebook Офис генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора заочно сообщено о подозрении командиру воинской части Федеральной службы войск национальной гвардии РФ в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - сказано в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый, осуществляя командование одной из двух батальйонно-тактических групп вооруженных сил и национальной гвардии РФ, отдал приказ о нападении и силовой захват с применением оружия Запорожской атомной электростанции в г. Энергодар.

В сообщении сказано, что подозреваемый также непосредственно участвовал в захвате, зная, что атомная электростанция в соответствии с требованиями международного гуманитарного права является объектом, содержащим опасные силы.

"Такие действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам ст. 56 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года, которая прямо запрещает совершать нападения на атомные электростанции в условиях вооруженного конфликта", - отмечает Офис генпрокурора.

В сообщении сказано, что в результате этого нападения погибли два человека, повреждены сооружения атомной электростанции.

Напомним, оккупанты маскируют следы своих обстрелов на Запорожской АЭС.

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