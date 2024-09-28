Сообщается, что уничтоженный оккупант непосредственно причастен к полномасштабному вторжению РФ и совершению военных преступлений против Украины.

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины подтвердили ликвидацию военного преступника - полковника российской оккупационной армии Алексея Коломейцева.

Как сообщили в управлении, оккупанта уничтожили 27 сентября в городе Коломна Московской области РФ.

"51-летний Коломейцев руководил 924-м государственным центром (в/ч 20924) беспилотной авиации Министерства обороны РФ, который занимается подготовкой специалистов по боевому применению беспилотников, в частности "шахедов", а также персонала по обслуге БПЛА", - говорится в сообщении.

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В ГУР акцентировали, что уничтоженный оккупант непосредственно причастен к полномасштабному вторжению России и совершению военных преступлений против Украины.

Полковник РФ Алексей Коломейцев ликвидирован - что сообщалось

Напомним, источники УНИАН в украинской военной разведке сообщили, что российский полковник Алексей Коломейцев был ликвидирован в ночь на 27 сентября

Его ликвидация стала результатом спецоперации местного движения сопротивления кремлевскому режиму в координации с ГУР Минобороны Украины.

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