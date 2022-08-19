Данилов предоставил колллаборантам ссылку на Telegram Службы безопасности Украины, куда они могут обратиться.

Крымские коллаборанты и предатели могут смягчить себе судебный приговор, предоставив Украине ценную информацию о военных объектах и технике на территории Крыма.

Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил в Тwitter.

"Крымские коллаборанты и предатели могут смягчить судебный приговор, предоставив ценную информацию Силам обороны о российских военных объектах и технике на территории АРК", - написал он.

При этом Данилов предоставил колллаборантам ссылку на Telegram Службы безопасности Украины, куда они могут обратиться.

Он подчеркнул, что Крым - это суверенная территория Украины.

"Вопрос повестки дня - пошаговая демилитаризация полуострова с его последующей деоккупацией", - написал Данилов.

Война в Украине и ситуация в Крыму:

9 августа во временно оккупированном Крыму в районе населенного пункта Новофедоровка прозвучала серия взрывов и произошел пожар на территории аэродрома "Саки". В результате взрывов было уничтожено по меньшей мере 9 самолетов.

16 августа в Джанкойском районе Крыма на складе оккупантов произошла детонация боеприпасов. В РФ заявили, что в воинской части на площадке хранения боеприпасов произошло "возгорание". Позже российская сторона заявила о диверсии.

А 18 августа прогремели взрывы на крупнейшей авиабазе российских оккупантов Бельбек, которая расположена в Севастополе.

Также в тот вечер слышали взрывы в оккупированном Крыму в городе Керчь.

19 августа 2022 года оккупанты запретили украинцам въезжать в Крым.

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