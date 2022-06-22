Он также пояснил, о чем может свидетельствовать активизация врага на Запорожье и хватает ли у него сил и средств для противостояния украинским контрнаступательным действиям.

Одной из причин активизации российских оккупантов, а именно - увеличения количества колонн противника из Крыма в направлении Мелитополя - являются успехи Вооруженных сил Украины в контрнаступательных действиях, в частности - на Херсонщине.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" и блогер Александр Коваленко в эфире телеканала TV5.

По его словам, до начала августа ВСУ смогут напрямую блокировать российских оккупантов на границе города Херсон.

"Они (российские оккупанты - УНИАН) используют ресурс, который у них был непосредственно на плацдарме Запорожской области, то есть, они перегруппировали часть своих подразделений, часть личного состава, техники и других средств. Также они реализуют поставки сил и средств уже с материковой части России и через временно оккупированный полуостров Крым. ( ... ) Я думаю, где-то примерно до начала августа мы увидим ситуацию, когда Вооруженные Силы Украины будут непосредственно блокировать российских оккупантов на границе города Херсон", - говорит эксперт.

По мнению Коваленко, освобождению Мелитополя будет предшествовать деоккупация других райцентров и населенных пунктов, которые находятся фактически на пути в город. Также, оккупанты накапливают "количество, но не качество", а для ведения дальнейших наступательных действий необходимо именно качество.

"ВСУ на Запорожском плацдарме имеют серьезные успехи - это правда. Линия фронта смещается в южном направлении. (...) Если говорить о весомые успехи, то мы говорим о Васильевке и о Токмаке. Но, как и Михайловка, и Днепрорудное, которые очень важны при деоккупационных (контрнаступательных) действиях - к сожалению, все еще находятся под контролем российских оккупантов. (…) Они (российские оккупанты - УНИАН) накапливают именно количество, но не качество. В свою очередь, если мы говорим о каких-то наступательных действиях в сторону Гуляйполя, то нужно именно качество. Васильевка, Токмак и Роды - это такая себе граница их возможностей именно теми ресурсами, которые у них есть, чтобы удерживать, но не, чтобы реализовать масштабные наступательные действия и захват новых территорий", - подчеркнул Коваленко.

Как считает аналитик, российские захватчики прибегают к масштабному мародерству зерна, техники и другого имущества, потому что понимают, что они не удержат захваченные ими территории. Также, он отмечает, что Украина имеет все возможности, чтобы до конца этого года вернуть свои территории на материковой части в соответствии с границами 1991 года.

"Я уверен, что они очень хорошо понимают, что Запорожская и Херсонская области будут деоккупированны и Украина вернет контроль над этими территориями и почти над всеми своими территориями, поэтому они их грабят. У них (российских оккупантов - УНИАН) очень большая проблема с действиями в городах и населенных пунктах: они не имеют способностей для того, чтобы максимально профессионально это делать, поэтому они используют тактику полного уничтожения именно населенного пункта. Украина имеет все возможности, чтобы до конца этого года вернуть свои территории на материковой части в соответствии с границами 1991 года: я говорю не только об освобождении Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, я говорю о полном освобождении Луганской и Донецкой областей", - отметил эксперт.

Напомним, как сообщал председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух, на Запорожье ВСУ уже получили военную помощь от западных партнеров, благодаря чему существенно улучшили свои позиции на фронте.

Как заявил накануне командир подразделения "Азов" Родион Кудряшов, на Запорожском направлении ВСУ переходит к контрнаступлению.

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