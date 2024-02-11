По словам нового главнокомандующего ВСУ, все они являются опытными офицерами

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский поздравил с назначением новых заместителей начальника Генерального штаба ВСУ - бригадных генералов Владимира Горбатюка, Михаила Драпатого и Алексея Шевченко. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Также Сырский поздравил своих новых заместителей - полковников Вадима Сухаревского и Андрея Лебеденко.

"Все они являются опытными офицерами, которые имеют колоссальные знания и опыт, который непременно ускорит нашу победу", - заверил главнокомандующий ВСУ.

Назначение Сырского главнокомандующим ВСУ

В четверг, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главнокомандующего ВСУ. Им стал генерал-полковник Александр Сырский. С начала боевых действий на Востоке он был начальником штаба АТО. За бои на Дебальцевском плацдарме Сырского наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени.

В начале полномасштабного вторжения Сырский командовал обороной Киева. С лета 2022 года был одним из командующих контрнаступлением на Харьковщине. В 2022-2023 гг. командующий ОСУВ "Хортица", также руководил обороной Соледара и Бахмута.

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