По словам президента, продолжительность войны, в том числе зависит от того, как мир давит на Россию и поддерживает Украину.

Продолжительность войны и сроки возвращения украинцев на Родину зависят от нескольких факторов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином брифинге в Киеве.

"Это не совсем конфликт и уже не военный конфликт, это открытая террористическая акция со стороны РФ. И даже войной сложно назвать, учитывая те последствия... то что делали эти люди или нелюди, военные РФ с гражданскими людьми нашего государства. И от этих последствий, мне кажется, сегодня зависит, долго ли будет эта война, поймет ли РФ, что она натворила. Когда она это поймет окончательно и начнет покидать нашу территорию", – сказал он.

"Второе, от чего это зависит. Потому что первый – это очень гуманный момент, я в него не очень верю, что они это самостоятельно могут понять. Второе – это, как весь мир давит на Россию, и вытесняет их с нашей земли. Мы – на поле боя. Весь мир – санкционно, политически, а также помощью и быстрыми поставками нам оружия, усиливая нас, и все это делая именно вместе. Поэтому ответ на этот вопрос зависит от нас всех, как быстро мы сможем это сделать и как быстро мы заставим Россию думать о мире. Мы считаем, что они даже не начали об этом думать. Они еще не чувствуют серьезных последствий санкций, они точно будут, но они их обходят, потому что, к сожалению, некоторые союзники еще есть, которые помогают РФ или их бизнесу", – пояснил Зеленский.

Также, по словам президента, это зависит и от ситуации в нашей стране, в том числе от ракетных ударов.

"Как бы не разворачивалась война на поле боя, но приоритет все же, возможно я очень настойчивый, но все же безопасность неба - приоритетная. И уже никто не ждет ту или иную авиацию, но мы все рассчитываем и имеем подтверждение, пока теоретическое, но рассчитываем на прибытие в Украину мощных air defense system. Это важно. Потому что это позволит вернуться домой женщинам, детям", - пояснил глава государства.

Кроме того, как добавил президент, это зависит и от украинцев, потому что "большое количество людей понимают, что лучше, чем дома, не будет, и поэтому они возвращаются".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, в каком случае Россия прекратит воевать с Украиной.

Вас также могут заинтересовать новости: