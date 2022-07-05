России будет очень сложно, если санкции против нее введут все государства мира, отметил президент Украины.

Российская Федерация прекратит войну против Украины, если все государства мира одновременно введут антироссийские санкции.

В случае введения всеми странами мира антироссийских санкций, РФ будет очень сложно, и она прекратит широкомасштабный конфликт, рассказал украинский лидер во время ежегодного правительственного круглого стола The Economist.

Глава нашего государства отметил, что миру будет непросто.

"Если все санкции, которые вводят отдельно Британия, США, Канада, Австралия, весь мир, если все эти санкции будут введены без исключений. Я уверен, будет не просто миру, но будет очень сложно России, и она прекратит эту войну", - сказал президент.

Ранее Владимир Зеленский сказал, что российские власти рассматривают Украину как плацдарм для захвата других государств, поэтому обеспечить безопасность нашей стране - это дать ее всей Европе.

Напомним, Россия решилась на широкомасштабное вторжение в Украину рано утром 24 февраля. Противник обстреливал военные и гражданские объекты, только в одном Мариуполе погибли более 20 тысяч человек.

Ряд государств мира поддержали Украину и ввели против РФ новые санкции.

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