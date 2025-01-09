Лемми сказал, что "маловероятно", что соглашение будет достигнуто 21 января.

Потенциальное мирное соглашение между Россией и Украиной может быть заключено через несколько недель после того, как избранный президент США Дональд Трамп вернется к власти. Об этом заявил министр иностранных дел Британии Дэвид Лемми, пишет The Sun со ссылкой на его интервью BBC Radio 4. Он также уточнил, что это может произойти ближе к Пасхе.

Как отмечает издание, 9 января Лемми сказал, что "маловероятно", что соглашение будет достигнуто 21 января. Однако он сообщил "невероятные подробности о мирном плане Трампа", который, по его мнению, может заработать только через несколько недель после инаугурации, которая, как известно, запланирована на 20 января.

"Дональд Трамп еще не у власти. Я думаю, что, из того, что я видел за последние несколько дней, есть признаки небольшого отталкивания относительно того, что определенным образом соглашение будет достигнуто 21 января... Я думаю, что сейчас это маловероятно. И мы слышим, что расписание несколько сместилось к Пасхе", - цитирует главу МИД Британии издание.

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В то же время Лемми сказал радиостанции, что пока не видит "никаких доказательств" того, что Путин готов сесть за стол переговоров, чтобы прекратить войну. Также Лемми отметил, что эра мира после холодной войны "закончилась", а будущая безопасность Европы находится "на острие ножа", говорится в публикации.

"США будут пытаться оставить обе стороны довольными соглашением, которое заморозит конфликт именно там, где он находится сейчас. Это даст России землю, которую она украла, но, в свою очередь, защитит границу Украины, чтобы предотвратить любые дальнейшие нападения в последующие годы", - пишет издание.

Мирный план Трампа: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, западные СМИ со ссылкой на осведомленные источники писали, что "мирный план" избранного президента США может предусматривать отказ Украины от вступления в НАТО на 20 лет и замораживание линии фронта без возвращения территорий. По словам источников, Трамп пока не знает, как он убедит президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров.

Планам Трампа в Украине грозит катастрофическое фиаско, если в ближайшее время не будет новой крупной помощи от Соединенных Штатов. И тогда Украина, вероятнее всего, проиграет войну в течение следующих 12-18 месяцев. А поражение Украины будет трудно представить как нечто иное, кроме как полное фиаско для Соединенных Штатов и их президента Дональда Трампа, писали СМИ.

Нардеп Александр Мережко в конце декабря после визита в США сообщал, что мирный план от новоизбранного президента США Дональда Трампа готов или приближается к завершению его формирования.

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