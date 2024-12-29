У команды Трампа вырисовывается более конструктивный подход в отношении Украины, считает нардеп.

Мирный план от новоизбранного президента США Дональда Трампа готов или приближается к завершению его формирования, утверждает народный депутат Украины, глава парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества в интервью Oboz.ua.

"Я не так давно вернулся из Вашингтона, где имел очень много встреч в рамках группы United for Ukraine, то есть Объединение ради Украины... Так вот, такое впечатление, что уже или этот мирный план от Трампа готов, или приближается к завершению его формирования", - сказал нардеп.

Он подчеркнул, что вернулся "более оптимистично настроенный", чем был, когда ехал туда. По его наблюдениям, уже начался "переход власти к новой администрации", меньше стало "агрессивной риторики".

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"Более конструктивный подход вырисовывается, в том числе и в отношении Украины. Трамп, например, понял, что решить этот вопрос за 24 часа нереально. Он также понял, что ни в коем случае нельзя идти на уступки Путину и нельзя решать вопрос мира за счет территориальных уступок Украины", - отметил избранник.

Но, хотя в целом "ситуация выглядит более оптимистично", предостерегает депутат, вместе с тем надо учитывать, что Трамп как лидер и как политик "имеет определенную специфику", "своеобразное мышление".

Ожидается, что окончательный вариант мирных предложений от администрации Трампа в январе представит его спецпредставитель по вопросам Украины Кит Келлог, когда приедет в Киев, сообщил Мережко.

"Для нас очень важно, чтобы Соединенные Штаты, то есть новая администрация, продолжали придерживаться принципа без Украины не решать такие вопросы. Это очень важно для нас", - подчеркнул нардеп.

"Мирный план Трампа": что о нем известно

Как сообщал ранее УНИАН, западные СМИ со ссылкой на осведомленные источники писали, что "мирный план" избранного президента США может предусматривать отказ Украины от вступления в НАТО на 20 лет и замораживание линии фронта без возвращения территорий. По словам источников, Трамп пока не знает, как он убедит президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров.

Директор Сети новых геополитических исследований Михаил Самусь считает, что избранный президент США Дональд Трамп может подписать два отдельных меморандума с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Он также высказал мнение, что Трамп попытается заморозить войну, потому что закончить ее невозможно.

А вот бывший посол Украины в США Олег Шамшур сказал, что можно только догадываться и делать предположения, какими будут основные элементы мирного плана Трампа. "Честно говоря, то, что мы знаем, совершенно не добавляет не то что оптимизма, а вгоняет в такой глубокий пессимизм", - отметил Шамшур.

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