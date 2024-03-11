Петр Черник отметил, что Украине нужно искать выход из нынешней ситуации на фронте.

Переговоры с Россией будут в любом случае, ведь каждая война заканчивается на бумаге. При этом на данный момент ситуация на фронте в Украине не позволяет делать какие-то прогнозы о сроках завершения войны.

"Я перешел в режим ежедневного пошагового анализа: день пережили, удержали, подвели итоги. Общаясь с коллегами из-за океана, которых я считаю в десятки раз умнее себя, слышу те же мысли. Нам нужно выйти из этой фазы войны, но каким образом - никто не знает. Опять же, в 1942 году никто не имел даже приблизительного представления о том, когда и чем завершится война. В 1944-м уничтожали немецкую промышленность, в течение почти двух лет ежемесячно на Германию сбрасывали бомбы в количестве, по мощности равном 50 взрывам в Хиросиме. Это почти невозможно представить, но немцы держались. Хребет был сломан только в 1943-м. После Сталинграда стало понятно, что они обречены. И даже после этого до окончательного завершения войны прошло немало времени. Американцы также просчитались. Они были уверены, что к Рождеству 1944-го вернутся домой. Японцы же оказывали такое сопротивление и имели такую оборону на островах, что война могла затянуться еще более чем на два года и стоить США более двух миллионов человек. Это и стало главной причиной для сброса ядерных бомб", - объяснил военный эксперт Петр Черник в интервью "Телегафу".

При этом он указал, что рано или поздно война в любом случае закончится.

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"Более того, я точно знаю, когда и чем война закончится по-настоящему. Распад Российской Федерации, ее ядерное разоружение и сжатие до границ 1471 года - момента последнего картографирования Московского царства. Люди, которые останутся там, еще три поколения будут проходить санацию, но никто не будет устраивать им геноцид, как это будет с нами в случае победы РФ. Переговоры, конечно, будут. Все войны заканчиваются на бумаге, по-другому не бывает. Вопрос: когда, при каких обстоятельствах и в чью пользу. Ответа пока не существует", - подытожил Черник.

Когда закончится война в Украине - последние новости

Президент Владимир Зеленский отметил, что никому точно неизвестно, когда закончится война против российских захватчиков. По его словам, нам важно продержаться этот год.

В начале января 2024-го в Киев неожиданно прибыл британский премьер Риши Сунак и спрогнозировал, что противостояние между Украиной и РФ может продолжаться еще долго, но украинцы одержат победу.

При этом глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов сказал, что кто "первый примет эти вызовы и даст на них достойный ответ, - тот и победит".

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