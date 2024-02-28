Добро обязано наказать зло, подчеркнул глава ГУР МО.

Постепенно уходит в прошлое классическая позиционная "фронтовая" война, в ХХІ веке как на поле боя, так и на тыловых территориях появляются новые вызовы.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов во время интервью NV сказал, что кто "первый примет эти вызовы и даст на них достойный ответ, - тот и победит". В то же время он поделился четким прогнозом насчет завершения полномасштабной войны украинцев против россиян.

"Не сомневаюсь, что война завершится нашей победой, а, то есть - поражением России. Потому что это экзистенциальный вопрос, и его решение очевидно - добро обязано наказать зло, справедливость должна утвердиться над беззаконием, красота должна восторжествовать над уродством", - подчеркнул руководитель ГУР.

Видео дня

Буданов отметил, что украинская армия получит преимущество на поле боя, если будет менять свою тактику и стратегию в соответствии с собственными мобилизационными и техническими возможностями, требованиями времени и обстоятельств.

Когда закончится война между Россией и Украиной - что уже сообщалось

28 февраля - 735 сутки с начала полномасштабного вторжения россиян на украинскую землю. Россияне получили от защитников Украины достойный отпор и понесли колоссальные потери - уже ликвидировано примерно 412 610 противников.

Украинский лидер Владимир Зеленский отмечал, что никому точно неизвестно, когда закончится война против российских захватчиков. По его словам, нам важно продержаться этот год.

В начале января 2024-го в Киев неожиданно прибыл британский премьер Риши Сунак и спрогнозировал, что противостояние между Украиной и РФ может продолжаться еще долго, но украинцы одержат победу.

Вас также могут заинтересовать новости: