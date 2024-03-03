Максим Тимченко отметил, что хоть зима и закончилась, но расслабляться еще рано.

Украина может проиграть энергетическую войну с Россией, если помощь от США не поступит в ближайшее время.

Глава ДТЭК Максим Тимченко озвучил опасениям Киева по поводу пакета помощи, заблокированного республиканцами в Конгрессе, который, по словам украинских чиновников, должен поступить "в течение месяца", чтобы помочь вооруженным силам страны сдержать российское вторжение, продолжающееся уже третий год.

"После двух лет этих боев мы не можем позволить себе проиграть энергетическую войну", - сказал Тимченко в интервью изданиею Financial Times. "И есть риск, что мы можем начать проигрывать только потому, что обещанное не было выполнено".

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Как и в 2022 году, Россия усилила воздушные атаки на энергосистему Украины в преддверии этой зимы, стремясь оставить людей в темноте и холоде.

"Победа Украины зависит не только от людей на передовой, но и от того, как выживет наша экономика. От того, как будут работать наши промышленные предприятия и обычный бизнес", - сказал Тимченко. "Обеспечение электроэнергией одинаково важно и летом, и зимой".

Всемирный банк в ноябре оценил ущерб, нанесенный энергетическому сектору Украины в ходе войны, в 12 миллиардов долларов, при этом более 50% энергетической инфраструктуры страны было повреждено зимой 2022/2023 года.

Украина изначально была более подготовленной и способной защитить свою энергетическую инфраструктуру в первые месяцы зимы, но в последние недели "все больше беспилотников и все больше ракет достигают цели", сказал Тимченко, поскольку страна пытается развернуть достаточную противовоздушную оборону на фоне истощения западных боеприпасов.

Нехватка боеприпасов усугубляется разногласиями в Конгрессе, который задерживает выделение 60 миллиардов долларов в качестве помощи США, половина из которых пойдет на вооружение. Европейские боеприпасы и ракеты также в дефиците, хотя столицы ЕС в настоящее время пытаются собрать воедино экстренную помощь.

"Мы каждую неделю восстанавливаем наше энергетическое оборудование после обстрелов. И ощущение того, что мы становимся еще более незащищенными, сильно подрывает нашу уверенность", - сказал глава компании ДТЭК.

Компания, обеспечивающая около 20% энергопотребления Украины, зарегистрировала более 9700 атак на свою инфраструктуру с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Почти 160 ударов пришлись на теплоэлектростанции компании, сообщает ДТЭК.

Только в этом году компания пережила 150 атак, в то время как более миллиона домохозяйств и предприятий пострадали от отключения электричества в районах ДТЭК, говорится в сообщении.

Поскольку зима подходит к концу, спрос на энергию снизится, но Тимченко предостерег от "расслабления" в ближайшие шесть месяцев только потому, "что мы не замерзнем летом".

Он сказал, что одним из способов повышения устойчивости Украины к российским атакам является расширение использования возобновляемых источников энергии. Один критический взрыв на электростанции может мгновенно нанести огромный ущерб, но это маловероятно в случае с ветряными электростанциями, где тот же объем выработки электроэнергии распределен между несколькими турбинами, что затрудняет их разрушение одним ударом.

ДТЭК открыл свою Тилигульскую ветряную электростанцию мощностью 114 МВт в мае прошлого года и планирует увеличить ее мощность до 500 МВт в ближайшие годы. Компания также намерена построить еще один проект мощностью 650 МВт к югу от Киева.

"Мы можем построить больше возобновляемых источников энергии. Мы можем укрепить нашу энергетическую безопасность. Сейчас мы экспортируем электроэнергию из Украины, поэтому увеличение количества возобновляемых источников энергии может укрепить энергетическую безопасность и ЕС", - сказал Тимченко.

Он признал, что иностранным компаниям будет сложно тратить миллионы долларов на развитие возобновляемой энергетики в Украине сейчас из-за проблем с безопасностью, но они должны начать подготовку к тому времени, когда "у нас будет больше систем противовоздушной обороны, и мы почувствуем, что мы защищены".

Удары по украинской энергетике - последние новости

В ночь на 13 февраля российские захватчики атаковали Днепр ракетами и дронами. В результате атаки в городе возникли перебои со светом, местные власти объявили об эвакуации из одной больницы и закрытии учебных заведений.

При этом ДТЭК сообщил о прекращении производства электроэнергии одной из теплоэлектростанций из-за обстрела со стороны войск РФ.

Кроме того, в "Укрэнерго" сообщили, что россияне повредили линию, которая обеспечивала энергоснабжение Запорожской атомной электростанции.

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