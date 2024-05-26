Кремль продолжит симулировать интерес к переговорам в критические моменты войны, чтобы повлиять на принятие Западом решений о поддержке Украины.

Западные СМИ продолжают сообщать, что президент России Владимир Путин заинтересован в прекращении огня в Украине путем переговоров. В то же время, пишут аналитики американского Института изучения войны, риторика Кремля и военные действия России показывают, что Путин по-прежнему не заинтересован в содержательных переговорах и любом урегулировании, которое помешало бы ему добиваться разрушения независимого украинского государства.

Так, отмечается, что российские источники, которые разговаривали с западными СМИ, предложили противоречивые характеристики позиции Путина на переговорах. Они подчеркивали территориальные уступки как часть предполагаемого Путиным прекращения огня, но редко затрагивали более широкие стратегические цели путинской войны на Украине.

"Прекращение огня не мешает России возобновить наступательную кампанию по уничтожению украинской государственности, и Россия будет использовать любое прекращение огня для подготовки к будущим наступательным операциям на территории Украины", - подчеркивают в ISW.

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Как отмечают аналитики, Россия в настоящее время готовится к возможной войне с НАТО, и Кремль, скорее всего, будет рассматривать все, кроме капитуляции Украины, как экзистенциальную угрозу способности России вести такую войну.

В то же время они отмечают, что Кремль продолжит симулировать интерес к переговорам в критические моменты войны, чтобы повлиять на принятие Западом решений о поддержке Украины и продолжать усилия по получению упреждающих уступок от Запада.

Путин готов заморозить войну - что известно

Напомним, Reuters со ссылкой на четыре анонимных российских источника 24 мая написал, что Путин готов пойти на переговоры о прекращении огня и заморозить войну на существующей линии фронта.

"Путин может воевать столько, сколько нужно, но он также готов к прекращению огня - к замораживанию войны", - сказал один из этих источников.

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