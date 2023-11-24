Защитники украинского государства могли смешать американские танки с американскими БМП, полагает офицер.

Украинская сторона, скорее всего, не использует полученные американские танки Abrams, а оставила их в резерве.

Защитники Украины "будут ждать подходящего момента", вероятно, весной, когда можно будет начать новое контрнаступление, поделился мнением с Business Insider полковник Корпуса морской пехоты США в отставке, старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан.

"Поскольку фронт стабилен, украинцы, скорее всего, держат их (танки - Ред.) в резерве", - поделился мнением эксперт. Американский офицер полагает, что украинские воины, получив первую партию Abrams, могли смешать их с уже полученными M2 Bradley (это американские боевые машины пехоты).

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Полковник полагает, что в зимних условиях с логистической точки зрения решение отправить на фронт небольшие группы Abrams и Bradley было бы "неэффективным". В материале отмечатеся, что в зимний период в Украине из-за грязи бронетехнике будет тяжело передвигаться.

Важные новости про танки Abrams для Украины - сегодня это стоит знать

В январе этого года власти США сообщили, что отправят в нашу страну 31 танк Abrams. Стоит отметить, что такое решение стало толчком для предоставления Киеву немецких танков Leopard 2 странами-членами Евросоюза.

25 сентября появилась информация, что Украина уже получила первые американские танки. В середине октября представитель армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл утверждал, что украинское государство получило от США все обещанные танки M1A1 Abrams американского производства.

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