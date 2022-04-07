Пока предстоит серьезное сражение на юго-востоке, отмечает Милли.

Идеальным окончанием войны будет прекращение агрессии России по решению политического руководства страны с восстановлением территориальной целостности Украины, но сейчас непохоже, что такое разрешение ситуации возможно.

Такое мнение высказал председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, выступая в сенате США.

"Какой я представляю себе победу? Полагаю, что победой будет сохранение Украины свободной и независимой страной, какой она была с 1991 года, с восстановленной территориальной целостностью. Это будет очень сложно. Это будет долгая работа", - сказал Милли.

Генерал добавил, что украинским защитникам удалось отразить натиск русских на Киев, но впереди - битва за Донбасс.

"Но предстоит серьезное сражение на юго-востоке, в районе Донецка, где русские намерены накопить силы и продолжить наступление. Поэтому вопрос, чем это закончится, открыт. В идеале - Путин принимает решение о прекращении огня, прекращении своей агрессии и в качестве своего рода дипломатического вмешательства. Но прямо сейчас это не похоже на ближайший горизонт событий", - сказал Милли.

Днем ранее в Палате представителей Милли заявил, что российское вторжение в Украину создало "опасный исторический поворотный момент". Война, по его мнению, будет длиться годами.

"Я считаю, что это затяжной конфликт, который будет измеряться годами. Не знаю, можно ли говорить о десятилетии, но несколько лет – это уж точно. Я думаю, что США, НАТО, Украина и все союзники и партнеры, ее поддерживающие, будут втянуты в это на протяжении длительного времени", - сказал Милли

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что война Российской Федерации против Украины может длиться месяцы и годы, и поэтому надо готовиться на долгосрочный период отвечать на имеющиеся вызовы.

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