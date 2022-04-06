Также генерал Марк Милли предостерег, что вероятность значительного международного конфликта между великими державами в современном мире растет, а не уменьшается.

Война России против Украины будет длиться годами.

Такое мнение высказал председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, выступая в Комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил, сообщает Голос Америки.

Вооруженное вторжение России в Украину "является наиболее серьезной угрозой миру и безопасности Европы и, возможно, всего мира за всю мою 42-летнюю карьеру в вооруженных силах США", заявил генерал.

"Соединенные Штаты находятся в крайне важном и историческом, геостратегическом поворотном моменте. Мы оказываемся в мире, который становится более нестабильным, и потенциал значительного международного конфликта между великими державами растет, а не уменьшается", - продолжил Милли.

Россия, отметил Милли, "сохраняет крупный и разнообразный ядерный потенциал, чтобы угрожать США" и их союзникам.

"Мы слышали очень провокационную риторику касательно уровня боевой готовности российских ядерных сил", - напомнил председатель комитета.

Он добавил, что Россия неоднократно демонстрировала свою способность и желание осуществлять "комплексные и злонамеренные действия в киберпространстве".

Кроме того, как полагает Милли, российское вторжение в Украину создало "опасный исторический поворотный момент".

"Я считаю, что это затяжной конфликт, который будет измеряться годами. Не знаю, можно ли говорить о десятилетии, но несколько лет – это уж точно. Я думаю, что США, НАТО, Украина и все союзники и партнеры, ее поддерживающие, будут втянуты в это на протяжении длительного времени", - сказал Милли

Однако в целом, по мнению Милли, главным "геостратегическим вызовом" для США в долгосрочной перспективе остается Китай.

По словам генерала, КНР продолжает развивать свой потенциал в различных областях и "каждый день работает над сокращением технологического разрыва с США".

"Если говорить коротко, то они по-прежнему полны решимости коренным образом пересмотреть международный порядок в свою пользу к середине века. Они намерены стать равным соперником США в военном плане к 2035 году, они намерены развить свой военный потенциал, чтобы захватить Тайвань к 2027 году", - предостерег Милли.

"Там, где Россия представляет собой острую угрозу, КНР является геостратегическим вызовом для нашей национальной безопасности в долгосрочной перспективе", - подчеркнул генерал.

Он указал, что крайне важно продолжать поддерживать отношения с КНР даже в условиях конкуренции, "не позволяя им перерости в конфликт".

"Война с КНР не является неизбежной," - подытожил Милли.

Война с Россией

Россия вторглась в Украину утром 24 февраля сразу по нескольким направлениям.

Первый месяц россияне сосредоточились на захвате Киева, но после ряда неудач в апреле были вынуждены под обстрелами ВСУ покидать Киевскую область.

Теперь, по данным Генштаба, Путин собирается нанести удар по Донбассу, чтобы захватить весь восток и прорваться в южные регионы.

Вас также могут заинтересовать новости: