Представитель украинской разведки подчеркнул, что предыдущие поражения моста были эффективными.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что наши военные уже разработали план деоккупации Крыма и уничтожения Керченского моста.

По его словам, россияне держатся за Крым, ведь эта территория является важной с точки зрения военной логистики, снабжения.

"Использование полуострова, как большой военной базы россиян, продолжается", - подчеркнул он в интервью телеканалу "КИЕВ24".

Юсов добавил, что Силы обороны имеют планы по деоккупации украинской территории.

"Мы все хотели бы посмотреть на часы и сказать, что Крымский мост будет жить еще 15 минут. Реальность - она сложнее. Безусловно, Силы безопасности обороны имеют планы относительно, как деоккупации украинских земель и полуострова, так и уничтожения всех вещей, которые этому мешают. Мы не будем давать анонсы, как не делалось это предыдущие разы, когда наносились соответствующие поражения и были эффективными", - отметил представитель украинской разведки.

Крымский мост - последние новости

Ранее мониторинговые каналы сообщили, что российские оккупанты вдоль Крымского моста строят загадочное сооружение, которое похоже на мост. По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, назначением "загадочного" объекта может быть дублирование путепровода.

В то же время адмирал ВМС США в отставке Марк Монтгомери заявил, что Крымский мост является законной целью для ВСУ, поэтому она должна быть поражена.

"Это законная военная цель. И поскольку у них (украинцев) есть оружие, нужное, чтобы нанести удары, им, пожалуй, стоит это рассмотреть. Но также им стоит учесть и то, где еще они могут использовать это оружие, потому что (у Украины) есть ограниченное количество дальнобойных ракет ATACAMS или других систем", - объяснил он.

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