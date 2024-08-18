Также он посоветовал не забывать о паромной переправе, которая даже важнее для логистики оккупантов.

Крымский мост имеет стратегическое значение и является символом навязывания Россией своей воли оккупированному Крыму. Также он имеет тактическую ценность, через него проходит часть логистики.

Об этом в интервью Голосу Америки сказал адмирал ВМС США в отставке Марк Монтгомери. "Есть также паромная переправа, которая... даже более важна для логистики. Поэтому надо поразить... обе цели", - высказал мнение Монтгомери.

"Это законная военная цель. И поскольку у них (украинцев) есть оружие, нужное, чтобы нанести удары, им, пожалуй, стоит это рассмотреть. Но также им стоит взвесить и то, где еще они могут использовать это оружие, потому что (у Украины) есть ограниченное количество дальнобойных ракет ATACAMS или других систем", - прокомментировал американский адмирал.

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Он выразил мнение, что Керченский мост является законной целью, которая, вероятно, будет поражена, но также стоит что-то сделать и с паромами. "Надводные дроны также могут что-то сделать с этим. Это (должна быть) комбинация ударов", - считает военный.

Он добавил, что очень важно выбить материально-технический потенциал россиян в оккупированном Крыму. Это нужно для будущего контрнаступления ВСУ, чтобы освободить полуостров, если это будет происходить.

Освобождение Крыма

Различные эксперты и военные время от времени поднимают вопрос освобождения Крыма. ВСУ удалось за короткие сроки выбить оттуда Черноморский флот РФ. Украинские военные регулярно устраивают на оккупированном полуострове "Хлопок".

Сторонником освобождения Крыма является генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес. По его мнению, "тот, кто контролирует Крым, выиграет эту войну".

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