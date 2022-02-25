Российские войска - вплотную к столице.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о развертывании в городе территориальной обороны накануне наступления на столицу.

Соответствующее сообщение появилось в его Telegram.

"Ситуация сейчас для Киева – без преувеличения - угрожающая. Следующая ночь, под утро, будет очень сложной. Российские войска вплотную к столице. Обезвреживают военные и правоохранители в городе диверсионные группы", - сообщил мэр.

По словам Кличко, в столице взяты под охрану и особый контроль мосты. На них дежурит военная техника и бойцы Вооруженных сил.

Также оборудуют блокпосты не только на основных въездах в город. Но и устанавливают блоки, перекрывающие движение возле стратегических объектов в столице.

Для обороны столицы от надвигающегося агрессора уже на 100% укомплектована 112 бригада территориальной обороны Киева.

Сейчас мы решаем вопрос о создании дополнительных подразделений защитников Киева.

"Я благодарю жителей города за их готовность встать на защиту столицы и страны вместе с другими подразделениями Вооруженных сил и силами правопорядка", - добавил Кличко.

Также ко вниманию киевлян! Если вы видите на зданиях, тротуарах или зеленых зонах так называемые метки, - сразу оповещайте о них правоохранителей или муниципальную охрану. Или сами закрашивайте или засыпайте землей. Это могут быть крестики, круги, нанесенные краской, для корректировки огня врага.

Жителей многоэтажных домов, которые имеют доступ к выходу на крышу, просим срочно проверить крыши на наличие меток.

"Буквально недавно мы получили информацию от жителей одного из жилых комплексов столицы. Они обнаружили немало таких меток на территории своего комплекса. Сообщили о них и оперативно сами начали закрашивать метки диверсантов", - пояснил Кличко.