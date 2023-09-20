Речь идет о закупках на сумму в более чем 80 миллионов рублей.

Уже после широкомасштабного вторжения России в Украину из Латвии в РФ на миллионы евро импортировали микросхемы, которые могли использоваться при производстве таких ракет, как "Кинжалы", С-300 и X-59. Их оккупанты запускают по мирным украинским городам. Об этом говорится в расследовании The Insider.

"Пока неясно, использовались ли эти микросхемы при производстве ракет, но они точно могут использоваться (для военных целей), так как похожие по параметрам устройства обнаруживались, в частности, в "Кинжалах", С-300 и X-59", - говорится в статье.

Отмечается, что микросхемы были созданы на базе Рижского завода полупроводниковых приборов (РЗПП). А закупало их российское ООО "Компания Леста-М", которое поставляло латвийские микросхемы предприятиям военно-промышленного комплекса РФ. По данным издания, совладельцем "Леста-М" является Петр Шумов, которые ранее возглавлял российское представительство РЗПП ООО "Альфа".

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Также в расследовании указывается, что ключевым торговым партнером "Леста-М" был Научно-исследовательский институт электронных приборов (НИИЭП). С ним компания заключила контрактов всего на 43 миллиона рублей. Известно, что институт входит в состав "Ростеха" через концерн "Техмаш", он участвовал в разработке ракетных комплексов "Кинжал" и "Искандер".

Еще "Леста-М" поставляла схемы Ижевскому электромеханическому заводу "Купол" (производит зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2Э"), Уфимскому приборостроительному производственному объединению (выпускает бортовые приборы для Су-27), Уральскому оптико-механическому заводу (производит оптико-локационные станции для военных самолетов) и другим компаниям военно-промышленного комплекса.

Отмечается, что компания заключила госконтрактов на поставку микросхем из Латвии на более чем 80 миллионов рублей. По данным источников в ВСУ, в сбитых российских ракетах таких микросхем еще не находили.

Производство ракет в России - что сообщалось

Ранее газета The New York Times со ссылкой на официальные лица США, Европы и Украины сообщала, что Россия увеличила производство ракет, сумев преодолеть санкции и экспортный контроль. И делался вывод, что Украина теперь особенно уязвима к усиленным атакам в ближайшие месяцы.

В частности, отмечалось, что РФ подорвала экспортный контроль США, используя свои разведывательные службы и Министерство обороны для управления незаконными сетями людей, контрабандой провозящих ключевые компоненты.

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