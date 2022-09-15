Сейчас этот населенный пункт находится в так называемой "серой зоне".

В настоящее время поселок Киселевка Херсонской области находится в так называемой "серой зоне" и за него идут бои.

Как заявил во время брифинга председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, информация об освобождении этого населенного пункта пока не соответствует действительности.

"Эта информация не соответствует действительности. Киселевка находится там, где и находилась раньше - в серой зоне. За нее бьются", - пояснил Ким. Видео дня

Таким образом, как отметил Ким, о перспективах возобновления поставок питьевой воды (именно в районе Киселевки перебит водопровод, через который в Николаев подавалась вода - ред.) говорить еще рано.

Как сообщает УНИАН, 14 сентября председатель Херсонского облсовета Александр Самойленко заявил, что украинские военные освободили от российских оккупантов село Киселевка Херсонской области. Однако уже сегодня утром в свежем отчете Институт изучения войны отметил, что нет никаких визуальных подтверждений освобождения украинскими войсками села Киселевка вблизи оккупированного Херсона.

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