По его словам, это свидетельствует о нарастании кризиса в действиях российской армии на правом берегу.

Удар оккупантов по дамбе в Кривом Роге имел целью не только нанести ущерб гражданской инфраструктуре, но и сорвать наступление ВСУ на Херсонском направлении.

Об этом заявил советник ОП Алексей Арестович.

По его словам, это свидетельствует о нарастании кризиса в действиях российской армии на правом берегу.

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"Они сегодня влупили по плотине в Кривом Рогу ожидая, что по Ингульцу пойдет волна и смоет наши понтоны, наши переправы, которые наши войска используют для того, чтобы действовать на этом театре. Это признак, что там постепенно нарастает кризис на правом берегу", - отметил Арестович.

Напомним, также Арестович назвал направление, на котором россияне выстраивают "страшную" оборону. Туда доехало до шести батальонных тактических групп.

По словам Арестовича, "мы бы конечно напали, но для такого нападения при таком количестве их войск необходимо очень много сил".

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