Оккупированный Херсон от украинской армии сейчас разделяет единый населенный пункт - знаменитая Чернобаевка.

Украинские военные освободили от российских оккупантов село Киселевка Херсонской области.

Об этом сообщил глава Херсонского облсовета Александр Самойленко в эфире телемарафона.

"Вчера был деоккупирован населенный пункт Киселевка, который находится в непосредственной близости к самому областному центру", - сказал он. Видео дня

Самойленко отметил, что оккупированный Херсон от украинской армии сейчас разделяет единственный населенный пункт - это знаменитая Чернобаевка

"Но вся Украина уже знает, что Чернобаевка - это такое место гибели оккупантов", - добавил глава облсовета.

Также Самойленко рассказал о "ювелирном попадании" в место проживания оккупантов на Карантинном острове в самом Херсоне.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты Института изучения войны (ISW) сообщили, что российские войска оставили передовые позиции в 15 километрах от оккупированного Херсона в Киселевке. На ранее опубликованных спутниковых снимках было видно, что транспорт россиян, кроме четырех машин, отошел от села.

В ISW отмечали, что Киселевка – важный с оперативной точки зрения пункт для ВС РФ возле Херсона, поскольку является последним крупным населенным пунктом как на шоссе E58, так и на железнодорожной линии между Чорнобаевкой и окрестностям Херсона.

Контрнаступление ВСУ - что известно

Напомним, на юге и в Харьковской области продолжается контрнаступление ВСУ. Генштаб отчитывается о десятках деоккупированных сел. 8 сентября стало известно о взятии под контроль Балаклеи. ВСУ продолжают освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов Харьковской области.

10 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что всего с начала месяца ВСУ освободили около 2 тысяч квадратных километров. 12 сентября заммиинстра обороны Анна Маляр сообщила, что Украина освободила уже почти 6 тысяч кв. км. своей территории.

В частности, на юге украинские военные в течение последних двух недель продвинулись на разных участках от 4-х до несколько десятков километров, освобождены площади почти 500 кв. км. В частности, населенные пункты на Херсонщине - Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, сухой пруд и Миролюбовка - уже освобождены.

12 сентября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что на освобожденных территориях Украины продолжается зачистка, сохраняется высокий риск минной опасности. Также фиксируются массовые преступления врага на украинской земле, факты нарушения международного гуманитарного права и правил ведения войны.

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