Продолжается контрнаступление ВСУ на юге.

Нет никаких визуальных подтверждений освобождения украинскими войсками села Киселевка вблизи оккупированного Херсона.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Накануне председатель Херсонского облсовета Александр Самойленко заявил о якобы деоккупации Киселевки, и ВСУ от областного центра разделяет "единый населенный пункт - Чернобаевка".

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Однако военные аналитики не нашли подтверждения этому заявлению, поскольку украинское командование до сих пор хранит оперативное молчание относительно продвижения ВСУ на юге, а рашистские блогеры это отрицали.

Нет также никаких фото- и видеоподтверждений от самих украинских военных.

Накануне в Институте изучения войны утверждали, что подразделения российской армии покинули передовые позиции в Киселевке и перешли ближе к Днепру.

Война в Украине: актуальные данные

ВСУ в ходе контрнаступления на Харьковском направлении освободили уже около 8 тыс. 500 квадратных километров территории.

Всего линия фронта расстянулась на 2500 километров, из них 1200 - активные боевые действия.

На Донецком направлении враг не оставляет попыток продвинуться вглубь украинской территории. Силы обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Майорск, Зайцево, Отрадовка, Веселая Долина, Водяное и Новомихайловка

В результате контрнаступления на юге защитники взяли под огневой контроль почти всю Херсонскую область. ВСУ вытесняют группировку врага за счет точных ударов по логистическим путям, обеспечивающим снабжения противника боеприпасами и техникой.

В связи с военным поражением под Харьковом россияне уже несколько дней прицельно бьют по критической инфраструктуре Украины. 14 сентября были атакованы гидротехнические сооружения в Днепропетровской области. В Кривом Роге наблюдается поднятие уровня местной реки, жителей нескольких районов эвакуируют.

С начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали уже 53 650 оккупантов, уничтожены тысячи единиц вражеской техники.

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