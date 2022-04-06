В области запрет действует еще с 20 марта.

На период действия военного положения населению запрещено посещение лесов в Киеве, а также въезд в них транспортных средств и другой техники.

Об этом говорится в распоряжении Киевского городского головы № 164 от 29 марта.

Исключением являются транспорт и техника, используемые Вооруженными силами Украины, Государственной пограничной службой Украины, Государственной специальной службой транспорта, Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины, Национальной гвардией Украины, Службой безопасности Украины, Службой внешней разведки Украины, Министерством внутренних дел Украины, Управлением государственной охраны Украины, другими органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, постоянными лесопользователями.

Соответствующий запрет введен, в частности, для предотвращения реальной угрозы возникновения в лесах пожаров и минимизации их последствий.

Добавим, что 20 марта аналогичное решение приняли в Киевской области. Украинцев предупредили об опасности противотанковых, противопехотных мин, а также мин-ловушек с растяжками, что оставляют вражеские войска.

Можно ли уже возвращаться в Киев

Жителей столицы просят воздержаться от возвращения в Киев еще по крайней мере неделю. Также не рекомендуется возвращаться пока в свои дома жителей освобожденных от оккупантов пригородов Киева.

Как сообщал УНИАН, в Киеве постепенно восстанавливает полноценную работу наземный транспорт. Отдельно, по состоянию на сегодня в городе курсируют около 150 автобусов и 30 трамваев.

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