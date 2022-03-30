Не отступление, а "перегруппировка": в РФ объяснили маневры войск на Киевщине

В Минобороны страны-оккупанта назвали маневры войск в пределах Киевской области "плановыми".

Министерство обороны РФ заявило, что маневры оккупантов на Киевщине и Черниговщине - это "плановая перегруппировка", а не отступление.

Об этом заявил представитель ведомства на брифинге 30 марта.

Отмечается, что "плановая перегруппировка" войск происходит на Киевском и Черниговском направлениях. Его целью является "активизация действий на приоритетных направлениях".

В Минобороны страны-оккупанта заверили, что это прежде всего сделали для "завершения операции по полному освобождению Донбасса".

Более того, россияне заявили, что оккупанты якобы "выполнили все задачи на этих направлениях".

Отвод войск РФ в киевском и черниговском направлениях: что известно