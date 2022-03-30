Не отступление, а "перегруппировка": в РФ объяснили маневры войск на Киевщине

Министерство обороны РФ заявило, что маневры оккупантов на Киевщине и Черниговщине - это "плановая перегруппировка", а не отступление.
Об этом заявил представитель ведомства на брифинге 30 марта.
Отмечается, что "плановая перегруппировка" войск происходит на Киевском и Черниговском направлениях. Его целью является "активизация действий на приоритетных направлениях".
В Минобороны страны-оккупанта заверили, что это прежде всего сделали для "завершения операции по полному освобождению Донбасса".
Более того, россияне заявили, что оккупанты якобы "выполнили все задачи на этих направлениях".
Отвод войск РФ в киевском и черниговском направлениях: что известно
29 марта стало известно, что Российская Федерация отводит отдельные подразделения из Киевской и Черниговской областей и испытывает проблемы с ротацией и усилением своего войска.
В Генштабе отметили, что "отводом" войск враг хочет создать ложную иллюзию, что отказался от замысла окружить Киев.
Ранее помощник Путина Владимир Мединский заявил о якобы сокращении контингента на Киевском и Черниговском направлениях. Перед тем в Минобороны РФ утверждали о завершении "первого этапа "спецоперации" и перехода к атакам на Донбассе".
США также фиксировали, что российские силы начали отвод от окраин возле Киева и сосредотачиваются на позициях на юге и востоке Украины.
Министерство обороны США так же предупредило, что нынешний якобы отвод части войск России с Киевского и Черниговского направлений может свидетельствовать о перегруппировке вражеских сил для нанесения нового удара.
Несмотря на это, министерство обороны РФ и представители российской делегации в Стамбуле утверждают, что отвод российских войск на Киевщине и Черниговщине якобы связан с прогрессом на переговорах между Украиной и РФ.
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