Предварительно известно, что поражен катер в морском специализированном порту.

Во временно оккупированном Крыму ночью 16 августа Силам обороны Украины, вероятно, удалось поразить паромную переправу российских оккупантов и катер.

Как сообщил представитель украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, по предварительной информации, поражен катер в Черноморском - морском специализированном порту предприятия "Черноморнефтегаз".

"Ночная атака на Крым, предварительно поражены: паромная переправа в порту Керчи, катер в Черноморском", - написал он.

В сети публикуют видео атаки.

Атака на Крым 16 августа - видео

Потери России в Крыму - что сообщалось

Напомним, после того, как ВСУ поразили паром "Славянин" в порту "Кавказ" (РФ), российским оккупантам все же удалось восстановить функционирование паромной переправы. По словам представителя Военно-морских сил ВС Украины Дмитрия Плетенчука, среди заметных изменений в море можно назвать то, что противнику удалось восстановить переправу. Это сделано за счет отремонтированного одного из паромов, который был поврежден в прошлый раз - он был поражен Силами обороны. Он меньше чем "Славянин" вдвое по количеству вагонов.

По словам Плетенчука, пока нет новых деталей о пораженной российской субмарине "Ростов-на-Дону", которую Силы обороны "достали" недавно во временно оккупированном Крыму. В то же время он рассказал, что после ее первого поражения (в 2023 году), захватчики перетащили субмарину в другое место, где прятали под средствами маскировки. В то же время российские пропагандисты неоднократно отмечали, что эта подводная лодка будет отремонтирована. Но, скорее всего, субмарина сейчас получила существенные повреждения.

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