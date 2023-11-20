О месте, где произошла атака, и о подробностях инцидента в Оперативном командовании "Запад" не сообщили.

Военные Вооруженных сил Украины с помощью дрона уничтожили автомобиль Камаз, принадлежавший российским оккупантам. Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице Оперативного командования"Запад".

Камаз на поле боя и процесс его уничтожения был успешно зафиксирован на видео. В ролике видно, как военные использовали дрон для атаки на вражеский грузовик.

При этом о месте, где произошла атака, и о подробностях инцидента в Оперативном командовании "Запад" не сообщили.

Война Украины против России - последние новости

В понедельник, 20 ноября, около 14:30 россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Полицейские совместно со спасателями обнаружили во дворе частного домовладения 53-летнего мужчину с тяжелым ранением. Пострадавшему оказали домедицинскую помощь и передали врачам. По другому адресу в частном секторе от вражеского снаряда погибла 83-летняя женщина.

Также УНИАН сообщал, что в Минобороны рассказали, как будут интегрировать самолеты F-16 в систему украинского войска. Как сообщил первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк, это произошло на конференции в Копенгагене (Дания).

"Представил концепцию - специально созданной при Министерстве обороны Украины структуры, основной целью которой является организация всестороннего обеспечения непрерывного процесса интеграции многоцелевого самолета F-16 в общую систему Сил обороны Украины. Программа будет иметь два этапа развертывания: "быстрый трек", рассчитанный до конца 2024 года, и" масштабирование", - отметил Павлюк.

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