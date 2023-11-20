Военные Вооруженных сил Украины с помощью дрона уничтожили автомобиль Камаз, принадлежавший российским оккупантам. Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице Оперативного командования"Запад".
Камаз на поле боя и процесс его уничтожения был успешно зафиксирован на видео. В ролике видно, как военные использовали дрон для атаки на вражеский грузовик.
При этом о месте, где произошла атака, и о подробностях инцидента в Оперативном командовании "Запад" не сообщили.
Война Украины против России - последние новости
В понедельник, 20 ноября, около 14:30 россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
Полицейские совместно со спасателями обнаружили во дворе частного домовладения 53-летнего мужчину с тяжелым ранением. Пострадавшему оказали домедицинскую помощь и передали врачам. По другому адресу в частном секторе от вражеского снаряда погибла 83-летняя женщина.
Также УНИАН сообщал, что в Минобороны рассказали, как будут интегрировать самолеты F-16 в систему украинского войска. Как сообщил первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк, это произошло на конференции в Копенгагене (Дания).
"Представил концепцию - специально созданной при Министерстве обороны Украины структуры, основной целью которой является организация всестороннего обеспечения непрерывного процесса интеграции многоцелевого самолета F-16 в общую систему Сил обороны Украины. Программа будет иметь два этапа развертывания: "быстрый трек", рассчитанный до конца 2024 года, и" масштабирование", - отметил Павлюк.
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