Вооруженные силы Украины вчера поразили 22 артиллерийские системы и 11 танков.

Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили около 640 российских захватчиков. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 25 марта 2024 года ориентировочно составили:

личного состава - около 437 тысяч 390 человек, в том числе 640 за минувшие сутки,

танков - 6 887 (+11) единиц,

боевых бронированных машин - 13 183 (+25),

артиллерийских систем - 10 877 (+22),

реактивных систем залпового огня - 1018,

средства ПВО - 726 (+3),

самолетов - 347,

вертолетов - 325,

БпЛА оперативно-тактического уровня - 8 539 (+29),

крылатые ракеты - 2 010 (+18),

корабли/катера - 26,

подводные лодки - 1,

автомобильной техники и автоцистерн - 14 454 (+47),

специальная техника - 1 785 (+7).

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Как писал УНИАН, РФ ударила по Николаеву и Одессе в ночь на 25 марта. В результате этого были повреждены энергетические объекты, также есть раненые.

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"Этой ночью вражеская атака на южные регионы была сосредоточена на Николаевщине и Одесщине. Враг продолжил удары по объектам энергетики. Перед атакой дронами с самолета тактической авиации, из акватории Черного моря, пытаясь повредить работе ПВО, российские террористы выпустили по Одесской области противорадиолокационную ракету Х-31П, которая потеряла боевую способность в воздухе", - отметили в Силах обороны юга Украины.

Также стало известно, что из-за ночной атаки "шахедами" в Одессе начались экстренные отключения света. По словам энергетиков, это нужно для защиты уцелевшего оборудования от перегрузки, которая может вызвать дополнительные технологические повреждения.

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