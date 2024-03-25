Всего за минувшие сутки ВСУ уничтожили немало российской техники / фото АЗОВ

Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили около 640 российских захватчиков. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 25 марта 2024 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 437 тысяч 390 человек, в том числе 640 за минувшие сутки,
  • танков - 6 887 (+11) единиц,
  • боевых бронированных машин - 13 183 (+25),
  • артиллерийских систем - 10 877 (+22),
  • реактивных систем залпового огня - 1018,
  • средства ПВО - 726 (+3),
  • самолетов - 347,
  • вертолетов - 325,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня - 8 539 (+29),
  • крылатые ракеты - 2 010 (+18),
  • корабли/катера - 26,
  • подводные лодки - 1,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 14 454 (+47),
  • специальная техника - 1 785 (+7).

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Как писал УНИАН, РФ ударила по Николаеву и Одессе в ночь на 25 марта. В результате этого были повреждены энергетические объекты, также есть раненые.

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"Этой ночью вражеская атака на южные регионы была сосредоточена на Николаевщине и Одесщине. Враг продолжил удары по объектам энергетики. Перед атакой дронами с самолета тактической авиации, из акватории Черного моря, пытаясь повредить работе ПВО, российские террористы выпустили по Одесской области противорадиолокационную ракету Х-31П, которая потеряла боевую способность в воздухе", - отметили в Силах обороны юга Украины.

Также стало известно, что из-за ночной атаки "шахедами" в Одессе начались экстренные отключения света. По словам энергетиков, это нужно для защиты уцелевшего оборудования от перегрузки, которая может вызвать дополнительные технологические повреждения.

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