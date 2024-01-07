Противникам хорошенько "влетело" от украинских пограничников.

Потери врага на 7 января 2024 года возле города Бахмут Донецкой области увеличились - ударные беспилотники украинских пограничников атаковали несколько позиций российских захватчиков.

Пограничники поразили две позиции противников, была ликвидирована российская пехота, сообщила Государственная пограничная служба Украины в своем Telegram-канале в воскресенье, 7 января.

"Дроны пограничников ударно работают на всех направлениях. Вблизи Бахмута, по результатам искусной работы операторов ударных беспилотников, поражены две позиции оккупантов и уничтожена вражеская пехота", - отмечается в сообщении.

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На Бахмутском направлении уже длительное время идут ожесточенные боевые действия. Утром 7 января Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за прошедшие сутки наши защитники отразили две вражеские атаки.

РФ несет огромные потери на нашей земле. Общие потери врага на 7 января 2024 составляют примерно 364 тысячи 730 оккупантов. Кроме того, уничтожено много техники противников, в том числе 6 022 танка, 11 180 боевых бронированных машин и 6 811 беспилотников оперативно-тактического уровня.

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