Также были уничтожены десятки единиц артиллерии и тяжелой техники.

Силы обороны продолжают уничтожать российских захватчиков ударными темпами. Как говорится в сообщении Генштаба, за минувшие сутки "отминусовано" еще 860 россиян, общие потери личного состава с начала полномасштабного вторжения составили уже 364 тысячи 730 оккупантов.

Кроме того, уничтожено немало российской техники:

4 танка (всего 6022), 22 боевых бронированных машины (11180), 36 артиллерийских систем (8653), 1 РСЗО (951), 4 средства ПВО (637), 24 БПЛА оперативно-тактического уровня (6811), 45 единиц автомобильной техники и автоцистерн (11523), 10 единиц специальной техники (1327).

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Кроме того, с начала полномасштабной войны украинские защитники также уничтожили 329 самолетов, 324 вертолета, 1786 крылатых ракет, 23 корабля/катера, 1 подводную лодку.

Война в Украине-последние новости

Сегодня вечером оккупанты атаковали Украину почти тремя десятками "Шахедов" и ракетами. Основными направлениями удара были юг и восток. Украинским защитникам удалось уничтожить 21 вражеский БПЛА.

Противовоздушная оборона работала в пределах Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областей.

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